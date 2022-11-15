張子敬：空污減量中央地方合作 視狀況調整策略

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（中央社記者張雄風台北15日電）空污問題成為地方選舉攻防的議題。環保署長張子敬今天說，空污減量是中央、地方一起做，最早前署長李應元開始，公營事業大幅減排；今年重點是臭氧，會視改善狀況調整策略。

行政院環境保護署舉辦「第4屆國家企業環保獎、111年度低碳產品獎勵、模範環保專責及技術人員、環境教育設施場所及機構評鑑」聯合頒獎典禮。

近日空污問題成為各縣市公辦政見會攻防的議題，張子敬今天在典禮會前接受媒體聯訪時表示，很多項目是要大家一起做，不是誰的努力、誰的功勞，如淘汰柴油車花了新台幣100多億元，這一定有效果，是中央、地方一起執行。

張子敬說，要講空氣品質好不好，看監測數字最清楚，「以往的空污季，現在可能天天被罵」，但現在不是這樣，今年空氣品質可能比往年還更好。

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張子敬提到，空污減量一段一段來，從最早李應元開始，公營事業減排，這些都會逐漸反映出來；今年重點是臭氧，管制揮發性有機物，接下來也會視改善的狀況來調整策略。

根據環保署統計，全國空氣品質不良（AQI>100）站日數比率，已由106年的18.1%降至111年的6.9%，改善率達62%；即便是過去空污不良重災區，高雄市已由35.7%降為13.8%，改善率61%，屏東縣也已由29.7%降為15.1%，改善率49%。全國細懸浮微粒（PM2.5）年平均將連續第3年達到法規標準15微克/立方公尺以下。（編輯：管中維）1111115