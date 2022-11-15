氣候變遷績效指標台排第57 環署：尊重努力往前

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北15日電）德國看守協會昨天公布今年氣候變遷績效指標，台灣排名第57名。環保署長張子敬今天說，評比方法有爭議，但尊重結果，要努力往前；國發會12月會公布2030減碳目標，路徑更清晰。

德國看守協會（Germanwatch）昨天於埃及舉行記者會，發布59個國家及歐盟的氣候變遷績效指標（Climate Change Performance Index Results, CCPI）評比結果。

根據評比，台灣今年排第57名，其他國家方面，日本第50名、中國第51名、美國第52名、加拿大第58名、韓國第60名。

行政院環保護署今天舉辦「第4屆國家企業環保獎、111年度低碳產品獎勵、模範環保專責及技術人員、環境教育設施場所及機構評鑑」聯合頒獎典禮。

關於台灣在CCPI排名不佳，張子敬會前接受媒體訪問時表示，去年有說不參加評比，是因為資料有誤，也向協會提醒，若不改正就會考慮，而這一年來與協會互動比較好，協會對台灣也比較了解；對今年結果還是尊重，但的確方法上有爭議。

張子敬進一步說明，如人均溫室氣體排放量，協會將每個國家設定不同的目標，從結果看到印度很好（排名第8名）、日本很差，與一般的印象差很多；但自己與自己比較可以，所以努力的是自己要往前，今年台灣在政策上的進步，報告中也有發現。

張子敬強調，2030的中期減碳目標，目前國發會在彙整，預計12月會提出，路徑就會更清晰；重點是2050的淨零路徑現在發展出12大戰略，各部門要去做、要拿出比較具體如何執行，可能外界看都還在規劃、還看不到成果，但至少是一步一步往前走。（編輯：管中維）1111115