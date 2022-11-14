台灣遭點名最髒碳排源 經部：推動能源產業淨零轉型

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）媒體報導全球最髒的500個碳排放源中，台灣就占5個。經濟部今天表示，台灣燃煤電廠與鋼鐵廠設備規模大，但以每單位發電或生產所造成的碳排量，較全球相同類型設施並未較高，政府已積極推動能源與產業淨零轉型，未來逐步降低大型設施的碳排。

天下雜誌日前報導指出，前美國副總統高爾（Al Gore）在第27屆聯合國氣候峰會（COP27）上公開的全球最髒的500個碳排放源中，台灣的中火、麥寮電、興達電、中鋼、林口電廠均上榜，等於每100個碳排大戶，就有一個在台灣。

經濟部今天發布新聞稿說明，台灣上述燃煤電廠、鋼鐵廠會上榜，主因為設備規模較大且集中，且因台灣經濟發展以製造業為主，需要能源及相關製造設備。

經濟部強調，若以每單位發電或生產所造成的碳排量來看，上述設施並未比全球相同類型的設施高，甚至是單位排放強度也優於國際水準，政府更積極推動能源、產業淨零轉型，將可逐步降低大型設施碳排。

經濟部說明，報導所指統計排序結果，僅呈現該排放源溫室氣體排放的總量高低，並非作為評斷該排放源減碳表現好壞的依據，且台電針對所轄的電廠，均採取環保調度、強化效率、空污防治設備改善等。

經濟部表示，台電的作法不但可降低單位碳排放強度，也朝減空污方向前進。以台中電廠為例，其2020年的空污排放較2014年減少2.3萬頓，相當於減少近60%。

經濟部舉例，中鋼致力於提升每單位鋼品製造生產的能耗效率，使其每噸粗鋼耗能15.61GJ，2021年已較2019年減少1.3%，遠低於世界平均的19.84GJ，排放強度也低於同業。

經濟部表示，林口電廠為超超臨界機組，發電效率位居全球燃煤電廠前段班，而台電的火力電廠毛熱效率（LHV, gross）已從2019年的45.64%，逐年提升至2021年的46.10%。

此外，經濟部強調已規劃老舊燃煤機組汰換或減發，台中、興達電廠亞臨界機組皆已因環保調度減少調度，並將逐步轉為備用機組；麥寮電廠燃煤機組則規劃2025年除役後，汰換為生質能或燃氣機組。

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若與亞洲鄰國對比，經濟部說明，從整體國家能源效率及生產力來看，台灣歷年每單位能源生產的碳排放趨勢，均與經濟結構類似的日本、韓國相近。

依據歐盟全球大氣研究溫室氣體排放資料庫（EDGAR），經濟部指出，在2021年碳排放密集度（碳排放/GDP，美元）表現，日本是0.21 kgCO2/美元、台灣0.24 kgCO2/美元、韓國0.27 kgCO2/美元，顯示台灣以能源轉型強化良善氣候治理，可有效促進經濟體系朝低碳化發展。（編輯：潘羿菁）1111114