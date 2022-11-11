學者：台灣2005年迄今未見減碳效果 籲善用海洋藍碳

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）台灣科技媒體中心表示，全球碳計畫研究團隊今天發布「2022年全球碳預算」報告，顯示全球二氧化碳排放量沒減少；國內學者提醒台灣2005年迄今未見減碳效果，建議善用海洋藍碳。

台灣科技媒體中心發布新聞指出，全球碳計畫研究團隊今天發布「2022年全球碳預算」報告，研究顯示全球二氧化碳排放量沒有減少跡象，如果持續當前排放量，有50%的機會在9年內全球平均升溫會超過攝氏1.5度。

台灣科技媒體中心表示，根據現有數據估算，2022年全球排放量預計為406億噸二氧化碳。全球碳計畫研究團隊執行長卡納德爾（Pep Canadell）說「2020年受COVID-19的影響排放量下降，2021年回彈、上升很多，2022年上升1%，之後還可能持續上升，因為峰值尚未出現。」

新聞稿中提及，曾任全球碳計畫科學指導委員、國立中山大學海洋科學系講座教授陳鎮東指出，台灣從2005年至今，每年碳排放量約維持在7300萬噸（約為2億7000萬噸二氧化碳），還未見減碳成果。

他表示，台灣預計2050年碳排放量減至每年3660萬噸，約減一半，但在「國家長期減量路徑規劃」中只見2050年目標，未見短期、中程目標及規劃，產業界未見具體措施，就難以規劃符合成本的減量。

陳鎮東指出，台灣陸地面積狹小，利用土地減碳的空間有限。近海海洋藍碳部分，因紅樹林、海草床及可供大型藻類生長的面積有限，無法大規模用以減碳。

不過，台灣的經濟海域面積數倍於國土面積，在經濟海域開拓藍碳，應是移除二氧化碳的工作重點。今年的全球碳預算報告預估中國與歐盟的碳排放量會下降，使其在氣候變遷議題站上道德的制高點。

他表示，從全球碳預算的報告數據來看，海洋於2022年吸收29億噸碳，與全球土地吸收的34億噸規模相當。相較於昂貴的土地，增進海洋吸收碳的能力，必為大勢所趨。

另外，台灣科技媒體中心陳述「2022年全球碳預算」報告指出，今年排放量增加的主要驅動力來自石油排放量增加，使化石燃料排放量達到366億噸二氧化碳，占全球總排放量的89%，其餘的11%來自土地利用改變產生的排放。

卡納德爾表示，在整個化石燃料導致的排放比例中，天然氣與水泥產生的排放量在下降，但煤炭及石油上升。今年也是歷年來首次看到中國的天然氣與水泥產生的二氧化碳排放量下降。

新聞稿提及，澳洲國立大學氣候與能源政策中心主任喬佐（Frank Jotzo）指出，澳洲的全國排放量，相較於2005年的基準年，2021年已減少22%（1.4億噸二氧化碳當量）。

另外，紐西蘭前環境部首席科學家瑞欣格（Andy Reisinger）表示，紐西蘭在2020年的人均淨二氧化碳排放量為2噸，遠低於全球平均（5.3噸）。（編輯：戴光育）1111111