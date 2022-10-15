李遠哲評2050難淨零碳排 環保署長：有目標有做法

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前中央研究院長李遠哲日前評2050年難淨零碳排，環保署長張子敬（圖）15日表示，2050淨零排放目標不變，目前也在跨部會討論2030年的階段性目標，會務實的去看怎麼調整，希望年底前可以提出來。中央社記者吳欣紜攝 111年10月15日

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）前中央研究院長李遠哲日前評2050年難淨零碳排，環保署長張子敬今天說，2050淨零碳排已提出12大戰略，政府「有目標、有做法」，也預計年底提出2030年的階段目標。

前中央研究院院長李遠哲日前接受媒體專訪時表示，如果要達成2050淨零碳排目標，2030年就應該減半，直言目前政府作法做不到，呼籲應減少消費、消耗需求，但現在政治人物在談的仍是經濟發展、GDP（國內生產毛額）增加等，引發外界討論。

張子敬今天出席環保署「繪本嘉年華」活動時接受媒體聯訪，被問及李遠哲關心能源政策一事時表示，「大家看法不同」，總統蔡英文去年宣示2050年淨零排放是目標，今年3月環保署也提出路徑及做法，12大戰略包含再生能源、節能、新能源，運具電動化等，是「有目標、有做法」。

張子敬提到，李遠哲覺得速度太慢、可能達不到，但國際能源總署（IEA）就有提到，2030年前，全世界只能依靠既有的技術、盡量去達成；2030年後，要達到2050淨零碳排一定要有新技術，否則光靠現有技術是達不到的。

張子敬強調，政府現在的策略規劃就是依照國際能源總署所提的，2030年前利用既有的技術盡量去做，等2030年後、先進國家新的技術出來時，台灣要能夠跟得上，也能夠運用人家開發的新技術，世界上先進國家達得到，台灣就有機會達得到。

張子敬也說，設立2050年淨零排放路徑時候並非憑空想像，包括工研院、中研院都有邀請進來一起討論，只是李遠哲可能沒有接觸所以不曉得，其實現任的院長們都有參與討論。

至於關於李遠哲所說的經濟成長、GDP增加等，張子敬說，考量國家發展這無法完全無視，如果把經濟發展通通放掉了，那環保也不見得就做得到，所以如何在維持國民的正常的生活下去達到減碳，這是為何要有不同減碳淨零路徑的原因。

張子敬也提到，每個國家有不同限制及不同問題，有的國家有天然的再生能源、充足的水力發電，但台灣全部都必須依靠進口，這時就必須去考慮這些能源的替代怎麼辦，因此必須去妥善規劃。

張子敬強調，2050淨零排放目標不變，目前也在跨部會討論2030年的階段性目標，會務實的去看怎麼調整，希望年底前可以提出來。（編輯：陳政偉）1111015