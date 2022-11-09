業者估海洋休憩鏈產值上兆 將成台灣觀光趨勢

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）政府為了海洋國家願景，整合中央及地方政府資源推動「向海致敬」，遊艇業者估計，海洋休憩產業鏈產值新台幣上兆，將成台灣觀光趨勢，建議整合上中下游開創台灣新藍海。

亞果遊艇今天發布新聞稿，新任總經理唐玉書曾任花蓮縣政府觀光處處長，她說，政府可以把「海洋休憩產業」列為下一個輔導破兆的重點項目，整合海洋休憩產業鏈上中下游，開創台灣新藍海。

唐玉書說，政府2002年提出「兩兆雙星」計畫，支持半導體及面板產業，經過12年，半導體產業2014年產值破兆；經過推估，台灣整個海洋休憩產業鏈的產值上看新台幣兆元，應該有機會獲選為下一個台灣兩兆雙星的重點項目，值得政府重視。

唐玉書舉例，若以每萬人10艘遊艇為目標，台灣將會有2萬3000艘遊艇，以每艘平均2000萬元售價計算，光產值就有4600億元，再加上每年衍生出超過460億元的維運費用，及帶動的上、中、下游產業周邊效益，台灣整個海洋休憩產業鏈的產值上看兆元。

唐玉書說，台灣坊間知名的奢侈品，如精品、跑車等，幾乎都是舶來品，鮮少人知道台灣是亞洲第一、世界第四大頂級遊艇生產國；不過，台灣目前登記的遊艇卻只有1000多艘，平均每萬人僅有0.5艘遊艇，相較於香港和日本每萬人超過13艘遊艇相差甚遠。對比各國的紅海市場，台灣海洋休憩產業潛力無窮。

唐玉書認為，不論是越來越普及的SUP立槳，或者是發展中的帆船賽事、遊艇休閒等等，海洋都將成為台灣民眾生活品味中非常重要的一環。

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2年多來，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴重影響旅遊產業；不過，亞果遊艇相當看好「海洋休憩產業」成為台灣個觀光趨勢，業績一支獨秀成長，布局藍海商機。

亞果遊艇集團已成立亞悅開發，獨家代理國際知名悅榕庄飯店，亞澎遊艇經營澎湖泊位及飯店、亞青海洋文創經營青灣仙人掌公園及度假別墅、樂活海洋學院推廣遊艇及風帆教育訓練。集團持續推廣船艇自駕體驗，推出少年航海家OP航行課、ASA國際帆船認證課程等，引領各年齡層民眾近海親海。（編輯：陳清芳）1111109