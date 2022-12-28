2030碳排減量新目標 較2005約減24%

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（中央社記者張雄風、潘姿羽台北28日電）國發會今天公布台灣2050淨零路徑階段減碳目標，根據資料，2030年將較2005年（基準年）排放量減24%加減1個百分點。

國家自定貢獻（Nationally Determined Contributions, NDC）起緣於2015年巴黎協定要求各國應提出在2020年以後的氣候行動，包括減量措施、減量目標及調適氣候變遷衝擊等。

行政院在2015年9月已核定環保署所提報國家自定預期貢獻，設定2030年溫室氣體排放量較2005年排放量減20%。

國發會今天舉辦「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，會中宣布2030NDC強化目標為24%加減1個百分點。

根據資料，2021年聯合國氣候變化綱要公約第26次締約國會議因最新科學證據，要求各國在考慮不同國家情況下，其NDC報告應更新及強化該國2030年減量目標，並在今年底提出。

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儘管聯合國期待全球溫室氣體排放量可以加速及持續減少，但截至今年10月26日各國所提出更新的NDC報告，全球溫室氣體排放量仍會較2010年增加10.6%。

以中國為例，其為全球溫室氣體排放量首位，其NDC報告力求二氧化碳排放量於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和；日本更新NDC為2030年相對於2013年減量46%至50%（相當於2030年較2005年減量41%至46%）；韓國係2030年相對於2018年減量40%（相當於2030年較2005年減量14%）。（編輯：黃世雅）1111228