國發會公布2030強化減碳目標 環團批無魄力

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（中央社記者張雄風台北28日電）國發會今天公布2030強化減碳目標，較基準年減少24%加減1個百分點。環團發布聯合聲明指政府未拿出破釜沉舟魄力，國發會主委龔明鑫則認為，只要大家共同關心，這個計畫就有機會成功。

國發會今天舉辦「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，會中宣布2030國家自定貢獻（Nationally Determined Contributions, NDC）強化目標為較基準年（2005年）減少24%加減1個百分點。

綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會、台灣氣候行動網絡今天發布共同聲明，認為拚淨零轉型需要決心，2030年減碳目標應更積極。

聲明指出，2030年的目標規劃竟與現行溫室氣體減量及管理法設定的目標（20%）相差無幾，密集規劃一整年卻只增加4%的減量目標，此目標設定可見對於淨零排放仍過於保守消極，連30%的目標都不願納入規劃，未拿出破釜沉舟的魄力。

聲明舉例，六都的淨零自治條例、淨零路徑或承諾，都已提出至少30%以上的減量目標，如台北市40%、新北市30%、桃園市40%、台中市30%、台南市30%、高雄市30%。

此外，聲明提到工業淨零的強度不足，2021年的直接與間接的燃料燃燒二氧化碳排放總量，相較於2005年仍高出17%，顯示過往的輔導或獎勵措施並不足以推動工業深度減碳；主管機關須積極整合內外資源、強化各類政策工具，才能降低工業碳排總量、加速淨零轉型。

聲明表示，目前關鍵戰略仍欠缺良好的溝通設計與長期的協作機制，首要之務便是公開基礎資訊，例如預算、具體目標、能源與產業評估的量化數據等，讓淨零轉型的討論能夠立基於真實的數據資料；同時也要邀請各利害關係人成立監督小組，檢討各戰略執行進度，與時俱進地檢討修正。

聲明並呼籲，而現在公正轉型的研究同時有數個不同部會進行，但各部會僅是各自為政的方式運作，不同研究之間的關聯性不明確；認為現行永續會的量能不足以促成跨部會溝通協調並整合政策，應透過設立氣候會報的形式，拉高氣候治理層級。

國發會主委龔明鑫今天在會中表示，淨零是台灣有史以來期程最長、規模最大的計畫；今年3月30日公布後，也積極進行12項關鍵計畫，不管是利害關係人等溝通，已辦50多場溝通討論會，未來會持續進行

龔明鑫說，只要大家共同關心，提出更好的方法，這個計畫就有機會成功。

行政院環境保護署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀告訴中央社記者，地方2030減碳目標在計算會扣掉電力，由於能源供給是國家負責，因此地方主要是針對住商、運輸部分及轄內製造業等加強減碳。

蔡玲儀說，由於國家能源供給還是要穩定、安全，電力業是必須要統籌、考慮。（編輯：陳政偉）1111228