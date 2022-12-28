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環保署：徵收碳費擬差異化 避免轉嫁消費者

2022/12/28 11:39
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（中央社記者張雄風台北28日電）關於碳定價遲遲沒有消息，環保署長張子敬今天表示，因為擔心會有產業將費用轉嫁給消費者，因此徵收碳費希望訂定差異化，相關的額度會搭配徵收機制考慮，都還在研議中。

國發會今天舉辦「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，會中宣布，2030國家自定貢獻（Nationally Determined Contributions, NDC）強化目標為24%加減1個百分點。

2021年聯合國氣候變化綱要公約第26次締約國會議因最新科學證據，要求各國在考慮不同國家情況下，其NDC報告應更新及強化該國2030年減量目標；2022年第27次締約國會議認為，若要達成避免增溫攝氏1.5度，則全球溫室氣體排放量應於2030年時相較2019年排放水準，削減43%。

媒體提問，若台灣只訂2030減量目標24%是否不足。行政院環境保護署長張子敬表示，每個國家狀況不同，歐美國家可能大幅減量，台灣則是有改善、幅度不明顯，但其實還是有碳排持續成長的國家。

張子敬說，國際的共識是2050淨零，但在基準年設定略有不同，如韓國則是調整基準年為2018年，因此2030年減量幅度達40%；台灣的碳排2007年已經過了峰值，目前都是一直往下走，但仍然將基準年設為2005年。

張子敬強調，現在計算出NDC強化目標24%加減1個百分點，是透過手上所能掌握的模式去算，能達到的部分。

也有媒體關心，碳定價遲遲沒有消息。張子敬表示，因為不希望碳費只是財政手段，如果只訂單純的價格，擔心會有產業將費用轉嫁給消費者，就不會有減碳的動力。

張子敬重申，徵收碳費希望訂定差異化，並讓產業認為投資減碳會有好處，才能促成減碳，因此不希望只是單一的數字。

張子敬表示，相關的額度會搭配徵收機制考慮，都還在研議中；目前溫室氣體減量及管理法正在修法，未來改為氣候變遷因應法通過後會再陸續與各界討論、徵詢意見。（編輯：陳政偉）1111228

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