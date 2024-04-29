字節跳動爆內部貪腐 61名員工遭辭退

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（中央社台北29日電）TikTok在美國發展遇變數，其母公司中國企業字節跳動也不平靜，屢傳貪腐事件，最新通報61名員工違法違紀，涉事者全部被辭退，另4人更因涉嫌構成刑事犯罪被公安機關立案偵查。

陸媒澎湃新聞、南方都市報今天報導，字節跳動企業紀律與職業道德委員會28日在集團內部發布反腐通報，分別涉及構成刑事犯罪、違反廉潔誠信制度、違反利益衝突制度、違反訊息安全制度4大類內容。

委員會通報61起員工違法違紀案件，涉事員工全部被辭退。更有4人因涉嫌構成刑事犯罪被公安機關立案偵查，犯罪行為包括非法收受好處費、濫用工作權限牟利等。

根據違規事項細節，有32名員工利用工作職務便利，為外部人員提供幫助並收受好處以及使用虛假材料違規報銷和獲取房補等行為。

有8名員工違反字節跳動的利益衝突制度。有17人存在違規獲取、保存、洩露公司內部訊息及將包含敏感數據的公司內部系統交由外部人員使用等行為。

今年3月，字節跳動內部也曾通報2023年全年的反舞弊違規案件，其中136人因觸犯廉潔紅線被辭退，23人因涉嫌違法犯罪被移送司法機關處理。

字節跳動是短影音平台TikTok母公司，因美國國會議員憂心中國可能藉此取得美國民眾個人資料，或利用TikTok從事監視活動，因此推動並通過法案強制TikTok與中國字節跳動斷開連結「不賣就禁」，美國總統拜登已簽署法案成為法律。

路透社引述消息人士指，如果字節跳動窮盡所有法律選項，仍抵抗不了禁止短影音平台TikTok在美國應用程式商店上架的法律，將寧願關閉這款應用程式也不願出售。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130429