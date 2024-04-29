中國四大一線城市人口回升 廣州深圳創新高

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（中央社台北29日電）中國北上廣深四大一線城市常住人口數量在2022年首次集體下降，2023年迎來回升，在去年中國總人口減少208萬的情況下，顯示一線城市仍具吸引力。其中廣州及深圳更創歷史新高。

陸媒第一財經報導，根據中國各地統計局公布的數據，2023年末，北京全市常住人口2185.8萬人，比2022年末增加1.5萬人；上海全市常住人口為2487.45萬人，年增11.56萬人；廣州全市常住人口達到創紀錄的1882.70萬人，年增9.29萬人；深圳全市常住人口為1779.01萬人，創歷史新高，年增12.83萬人。

但在2022年，四大一線城市常住人口數量同時陷入負成長。其中，北京減少4.3萬人，上海減少13.54萬人，廣州減少7.65萬人，深圳減少1.98萬人。2022年也是中國人口自1962年以來首次出現負成長。

在2023年末中國人口減少208萬人的情況下，四大一線城市常住人口出現逆勢增長，顯示中國一線城市仍充滿吸引力。

2023年中國四大一線城市經濟總量為人民幣15兆5941億元（約新台幣62兆元），占全中國經濟總量126兆582億元的12.4%；四大一線城市常住人口8334.96萬人，占全中國人口14億967萬人的5.9%左右。

觀察2023年中國國內生產毛額（GDP）前10名城市，只有重慶常住人口出現下降，減少21.91萬人，其餘9個城市常住人口都呈增長，其中以杭州增加14.6萬人位居第一。

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報導指出，杭州市人口增勢強勁，與當地經濟活躍以及浙江省強省會戰略分不開。近年杭州網路等新興產業快速發展創造大量工作機會，帶動人口流入。

而重慶常住人口下降則與重慶人口基數大，以及重慶農村人口總量大有關。2023年末重慶市常住人口達3191.43萬，為中國第一，其中農村常住人口就有903.98萬，占全市人口的28.33%，在中國人口總數下降，以及農村人口流出至城市的情況下，較難保持增長。（編輯：廖文綺/唐佩君）1130429