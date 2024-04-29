提振房市 中國至少22城全面鬆綁限購政策

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（中央社台北29日電）中國政府以多種手段提振房市，陸媒報導，中國至少有22城已全面鬆綁限購，在核心城市中，僅北上廣深四大一線城市和天津杭州等核心區仍維持限購。市場傳出「五一」後深圳福田、南山以外區域也將鬆綁限購政策。

四川省成都市政府日前公布，自29日起全市住房交易不再審核購房資格，即不再限制購房數量。全市商品住房項目也不再實施公證搖號選房，由企業自主銷售。

澎湃新聞29日報導，據諸葛數據研究中心不完全統計，由去年至今年4月28日，中國已有約35城部份鬆綁限購政策，其中合肥、昆明、蘇州、長沙等22城全面鬆綁。

綜合諸葛數據研究中心建立市場先行指標情緒指數來看，當前中國房市情緒修復的情況暫不穩定，例如今年3月成都市場情緒指數為負0.79，位於市場觀望區間低位，較2月下降0.05。

諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪指出，從政策走向來看，今年以來，房地產市場政策總體延續寬鬆態勢，核心一、二線城市成為鬆綁限購類政策的主力。

根據中指研究院監測，截至目前，除海南省外，核心城市中，北京、上海、廣州、深圳四大一線城市和杭州（新房）、天津、西安等核心區仍維持限購政策。

近期市場傳出在「五一」黃金週之後，深圳將取消福田、南山以外區域的限購政策，同時取消5年的增值稅，滿3年即可免徵的消息。

深圳市住房和城鄉建設局回覆澎湃新聞記者時表示，相關政策以市住房建設局官方公布為準。市住房建設局將結合房地產市場實際情況，因城施策用好的政策，促進深圳房地產市場平穩健康發展。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，全面退出限購是近期二線城市的共同政策，預計接下來會擴展至其他城市。在系統性謀劃穩樓市政策、強化地方主體責任，及今年第一季新房市場不及預期的情況下，地方救市的動力變得更強。

目前，一線城市的限購政策已開始鬆綁。如廣州是首個放寬購房條件的一線城市。目前在廣州限購區域範圍內，購買建築面積120平方公尺以上（約36坪）住房，不納入限購範圍。

北京進一步鬆綁離婚限購政策，如自3月27日起，在北京離婚後購房不再受離婚年限限制。

深圳市於今年2月也發布新政，戶籍居民購房不再限定落戶年限及繳納社保年限，非深圳市戶籍居民家庭購房社保年限下調至3年。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1130429