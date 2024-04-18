藍委修法讓9成大專生免學費 教部：需編411億元

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（中央社記者林敬殷台北18日電）總統當選人賴清德在競選時提出縮短公私立大學學費落差，教育部今年2月起補助私立大學專校院學生每年新台幣3萬5000元學費，國民黨立委今天提案加碼，家庭所得淨額適用12%以內者免納學費，教育部表示，若欲達成，政府需額外編列411.81億元經費。

立法院教育委員會審查大學法第35條條文修正草案、專科學校法第44條條文修正草案等案，法案由國民黨立委柯志恩等人提出，增訂就讀大學及大學以上經濟弱勢學生，其家庭所得淨額適用稅率12%以內者，免繳學費。但未具中華民國籍者，不適用之。

柯志恩表示，台灣推動教改30年，反而造成台灣教育M型化與貧窮世襲化，台大已被戲稱為「大安區大學」，掌握更多資源的人更容易進入頂大，因此她提出家庭所得淨額適用稅率12%以內者免納學費，可照顧到97萬個學生，她並強調，她的修法提案是有排富條款。

列席備詢的教育部次長劉孟奇指出，立委提出的這項修法每年要增加411.81億元的經費，相當於113年高教育算1276億元的32.27%，教育部已無空間調整預算支應，如要推動，為避免大幅排擠其他教育支出，需要額外預算支應。

不過，劉孟奇也說明，教育部支持這樣的精神，但卻要進行可行性評估後，才能決定可不可以做。

劉孟奇提到，教育部自2月起減免私立大專校院學生學雜費每學年3.5萬元，所需經費165.73億元；針對公私立大專校院經濟弱勢學生，加碼補助1.5萬至2萬元，所需經費26.03億元。這兩項政策每年所需經費共191.76億元，占112年度教育部高教育算1025億元的18.71%。

劉孟奇表示，依據財政部110年度綜稅所得應納稅額及稅率各級距申報統計表，家庭所得淨額適用稅率12%以內的納稅單位（戶）級距為121萬元以下，約占總納稅單位（戶）的92%。

劉孟奇解釋，若以92%就讀大專校院（含二專及五專後2年）及大專校院以上（碩士及博士）的學生均免學費，每年需要678.32億元，扣除目前已在推動的各項助學措施經費266.51億元，尚須政府額外編列411.81億元經費。

不過，國民黨立委葉元之談及，有6030名私立高中的學生被排除，只因他們是參與私立高中獨立招生入學，質疑教育部違反賴清德說的「教育平權」。

國教署副署長戴淑芬回應，未來會審慎評估，多收集各方意見，並於1個月內重新評估後答覆。（編輯：張若瑤）1130418