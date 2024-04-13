大專學雜費基本調幅0.61% 最遲6/5申請

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（中央社記者陳至中台北13日電）113學年度大專校院學雜費收費基準近期公布，調整幅度為0.61%，較去年略增，私校每學期約增新台幣300元。學校如要調整學雜費，最遲要在6月5日提出申請案報教育部審議。

依「專科以上學校學雜費收取辦法」規定，學雜費基本調幅依消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱員工薪資年增率進行核算，每年公布基本調幅。

各校如果想調整，須完成校內相關資訊及研議公開程序後，於公告期限內提出申請，再由教育部組織學雜費審議小組審議。以去年（112學年度）為例，只有2校（中正大學、南開科技大學）獲准調整。

根據教育部於本月10日發給各大專的公文，113學年度的基本調幅為0.61%。這個數字略高於112學年度的0.53%、111學年度的0.44%，但低於110學年度的1.26%。如果大學前一年度沒有調整，可申請加計前一年度的基本調幅。

教育部今天稍晚以文字回應，學雜費基本調幅除物價指數、每戶可支配所得核算，也須參酌學校教學成本及受教者負擔能力。由於學費調整議題備受社會關注，會提醒各校落實資訊公開機制，強化財務籌措的能力。

教育部表示，除會持續挹注資源協助學校改善教研環境及提升教師待遇外，也會考量學生與家長負擔能力，和大學持續充分溝通及意見交換，共同努力與各界尋求共識。

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私立大學校院協進會理事長何明果今天接受媒體聯訪表示，0.61%太少，以私立學校來說，一學期學費大概只增加300多元，「吃兩個漢堡就沒了。」但該申請的大學應該還是會申請，0.61%仍然是不無小補，對水電費仍有幫助。

何明果也提到，近年政府鼓勵學習AI（人工智慧），但相關軟體一人的月租金就達600元，學費很難跟上。他建議政府應該要訂出合理的學費調整機制，算出基本調幅後，就應讓所有學校一併調整，不必再經審議。（編輯：陳政偉）1130413