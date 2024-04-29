柯建銘質疑訪中賣台 藍委：酸葡萄心態

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（中央社記者王承中台北29日電）民進黨團總召柯建銘指國民黨立委訪中團是「沐猴而冠團」的賣台之旅。國民黨團副書記長王鴻薇今天表示，國民黨立委訪陸得到豐碩的成果，反觀民進黨只會酸言酸語，充滿酸葡萄心態，還不停造謠，民進黨的無能，人民都看在眼裡。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁26日率多位黨籍立委訪問中國大陸，中國文旅部28日宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。

傅崐萁今天上午率訪團成員在立法院議場前召開「兩岸破冰和平之旅，振興台灣百工百業」成果豐碩記者會，並表示此行順利完成兩岸和平破冰、兩岸觀光全面開啟、台灣農漁產品拓展市場等主要任務。

民進黨立法院黨團總召柯建銘則質疑，傅崐萁的「沐猴而冠團」雖稱是破冰之旅，但本質上為賣台之旅，且中共給的恩惠其實是「養套殺」，大家一定要睜大眼睛來看。

國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇受訪表示，國民黨立委訪陸得到豐碩的成果，反觀民進黨只會酸言酸語，充滿酸葡萄心態，還不停造謠生事，意圖扣國民黨紅帽子。

王鴻薇指出，在國民黨立委訪陸團還未回到台北前，民進黨就透過中央廚房，利用側翼，散布梗圖，指國民黨團未來要修正國安五法，這根本就是無中生有，完全造謠。

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王鴻薇表示，此次訪陸完全沒有觸及任何修法議題，民進黨要繼續造謠生事，只是自證心虛。此次訪團有很多來自不同縣市的立委，參訪過程中，主要的議題就是要開放陸客到台灣各縣市交流參訪，部分中部縣市也希望開放農特產品到大陸，也在此次參訪後，得到一些具體的成果。

王鴻薇指出，這次出訪就是反映觀光旅遊業、服務業跟農漁民的期待及希望能達成的成果，民進黨如果只會噴政治口水、酸葡萄，不會苦民所苦，相信民進黨的無能，人民都看在眼裡。（編輯：林興盟）1130429