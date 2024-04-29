貴族後裔欲顛覆政府恢復帝制 德國審9人叛國

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（中央社斯圖加特28日綜合外電報導）9名男子今天在德國受審，罪名是叛國、謀殺未遂及策劃目的在任命貴族為國家領袖並實施戒嚴令的暴力政變。

路透社報導，在斯圖加特一間高度戒備法庭舉行的這場庭訊，代表對27名被告的3場馬拉松式審判正式開跑。他們的陰謀於2022年底被當局破獲，審理這27人將成德國當代上最大規模之一的法律訴訟程序。

今天的庭審聚焦於9名被告，他們都是「帝國公民」（Reichsbuerger）組織成員。這個組織據稱將在發動政變後對德國實施嚴厲的軍法。

負責國內情治的德國聯邦憲法保護局（BfV）2016年將「帝國公民」列入監控。號稱成員約2萬1000人的「帝國公民」拒絕承認當代德國是一個合法國家。

被告中的政治領導階層下月將在法蘭克福出庭，這群人以房地產投資商海恩瑞希十三世魯斯親王（Prince Heinrich XIII Reuss）為首，而包括一名占星家在內的另一批被告，則將於6月在慕尼黑受審。海恩瑞希十三世魯斯親王是帝國時期的貴族後裔。

檢方指出，被告們精心策劃和積存槍械、現金，表明他們具有實在的危險性。起訴書中寫道：「他們計劃滲透一個武裝團體進入柏林的國會大樓，拘捕議員並摧毀整個系統。他們明白奪權過程免不了要殺人。」

9名被告積存多達50萬歐元（約新台幣1748萬）現金、380把槍械、350把刀械及約14萬8000發子彈。

「帝國公民」相信他們是一戰前德意志帝國的公民，相信包括美、俄在內的外國「聯盟」隨時準備協助他們推翻二戰後在德國執政的非法「深層政府」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1130429