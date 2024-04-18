男酒駕致死 國民法官參審判4年5月二審維持原判

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（中央社記者劉世怡台北18日電）趙姓男子被控酒後駕車，將騎士撞到對向車道後逃逸，騎士死亡。本件為新北地院國民法官參審案件，去年判刑4年5月，經上訴，二審高院今天駁回上訴，仍判4年5月。還可上訴。

判決指出，趙姓男子於民國111年2月8日下午3時許，在桃園市觀音大潭三路工地飲用酒類，近晚間7時開車行經鶯歌大湖路時，將石姓騎士的機車撞到對向車道的另輛汽車前，造成被害人傷重送醫不治。趙男經警方通知到案，於晚間8時許酒測值為每公升0.19毫克，涉犯酒駕致死與肇事逃逸致死等罪。

一審新北地方法院國民法官參審期間，趙男說，在工地喝了3杯保力達後開車回家，他在警察要求到案說明時，才發現引擎蓋前方有籃球大小的撞擊凹陷；對於撞擊機車時的衝擊及聲響，他真的沒有注意到，也沒有聽到。

新北地院認定，趙男服用酒類，致不能安全駕駛，仍駕駛動力交通工具，並致人於死，判處有期徒刑1年8月；駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死而逃逸，判處有期徒刑3年1月，應執行有期徒刑4年5月。

本案經上訴，二審由台灣高等法院審理，檢察官主張，一審審判長於審前說明時，未說明刑法第59條的法令解釋，且國民法官終局評議的時間過短，國民法官無充分時間及機會正確理解刑法第59條的適用要件等，減刑不當；趙男提上訴則說，他坦承犯行也盡力彌補，一審量刑過重，請求從輕量刑。

二審認為，一審在審理程序中具體舉例說明，堪認已就刑法第59條適用及法令解釋為必要的說明，且國民法官未對該條文表明疑惑，應認並無難以消化資訊、無法理解的情況，且一審考量的各項量刑事實，均無違反經驗法則或論理法則之處，判決駁回上訴，仍判趙男4年5月徒刑，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1130418