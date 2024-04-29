王必勝傳將任部立桃醫院長 薛瑞元：他跟我講沒有

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（中央社記者林敬殷台北29日電）立委今天質詢衛福部長薛瑞元，部立桃園醫院22個月沒有正式院長，都是代理院長，是不是在等衛福部次長王必勝。薛瑞元表示，「他是跟我講沒有。」

立法院社會福利及衛生環境委員會審查兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案，薛瑞元會前受訪時，被媒體詢問，王必勝是不是確定卸任後，要去部桃接任院長。薛瑞元說，「這我不知道。」

不過，民眾黨立委陳昭姿稍後在質詢時表示，代理時間過長是不是好事情。薛瑞元表示，代理時間過長當然不是好事情，代理院長是過渡期。

陳昭姿表示，衛福部醫院代理院長月數，以桃園醫院22個月最高，其次是樂生療養院、嘉義醫院、旗山醫院都是6個月，而八里療養院、豐原醫院、台南醫院、恆春旅遊醫院為4個月，澎湖醫院3個月。

陳昭姿說，嘉義醫院、旗山醫院代理時間長，可能是因為偏遠地區，她能夠理解，但代理院長時間應該是愈短愈好，如此才能無縫接軌。

不過，陳昭姿表示，衛福部桃園醫院從民國111年7月16日起，由副院長陳日昌代理院長至今已22個月，留了22個月給誰，難道醫界沒有人才嗎，難道沒有人想去這個最肥羊的地方，衛福部轄下最大的醫院嗎，又為何不直接讓副院長直接升任院長。

不等薛瑞元回答，陳昭姿表示，今天答案已經出來了，王必勝是不是把這個位子留給他自己。

薛瑞元表示，這沒有。陳昭姿反問，「他（王必勝）沒有嗎？」薛瑞元說，「他（王必勝）是跟我講沒有」，陳昭姿說，「好，我們等著看，今天媒體已經說了」。

陳昭姿表示，公務機關因人設事，堂堂一家公家醫院、桃園醫院22個月沒有正式院長，薛瑞元回應，因為那時要準備醫學中心評鑑，陳昭姿說，「好，部長說沒有，我們等著看」。（編輯：蘇志宗）1130429