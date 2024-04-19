民眾黨團食安專案報告逕付二讀 民進黨團提議送協商

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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院會今天處理討論事項議程，就台灣民眾黨立法院黨團所提，邀請行政院長率相關部會首長就有效解決近期系統性食安問題等議題，進行專案報告並備質詢，本案雖逕付二讀，但民進黨團提議送交黨團協商。

民眾黨團提案指出，鑑於2月爆發蘇丹紅辣椒粉、3月寶林茶室邦克列酸中毒案，台灣近期接連傳出多起疑似食物中毒事件，讓人民「食難心安」。對比行政院長陳建仁於民國113年2月23日的食安專報時，宣稱民進黨2016年執政以來啟動食安五環，致使食安系統性問題大幅減少、台灣的食安還不錯等語，相互對照實為諷刺。

民眾黨團提案指出，歷次食安事件，顯見衛生福利部身為中央主管機關，長年來未能有效督導台灣食品製造業者落實產品源頭及流向管理，砸新台幣7000多萬元建置跨部會的食品雲系統，登載率極低，衛福部也無積極追蹤問題產品並進行相關稽查與行政處分，致使食安問題連環爆。

民眾黨團提案指出，因此建請院會作成決議，邀請行政院長率同相關部會首長就如何改善跨部會的食品雲系統登載率極低的問題，及如何有效解決近期系統性食安問題，以確保民眾安全健康等相關事宜，進行專案報告並備質詢。

本案列為立法院會今天的討論事項議案，台灣民眾黨立委陳昭姿提案說明提到，政府為了保障食安，不該淪為口號，也希望大家一起支持，共同維護民眾的健康與安全。

提案說明結束後進行處理，會議主席、立法院長韓國瑜說，民眾黨團提議逕付二讀，而民進黨團提議交付黨團協商，因此交付黨團協商，並由民眾黨團負責召集協商。（編輯：蘇志宗）1130419