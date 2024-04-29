台積電領漲台股勁揚375點 逼近20500點

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（中央社記者潘智義台北29日電）美股費城半導體指數上漲2.61%，台股今天在台積電等權值股帶領下，傳產、金融股同步走強，指數開高走高，終場大漲375.01點，逼近20500點，回到月線20239點之上。

加權指數終場收在20495.52點，上漲375.01點，漲幅1.86%，成交值新台幣4199.96億元。

權值王台積電收795元最高點，漲13元，漲幅1.66%，鴻海收158.5元，漲3.5元，漲幅2.26%，IC設計大廠聯發科收1015元，漲10元，漲幅1%。

半導體測試大廠京元電子26日宣布，將出售旗下位於蘇州的京隆科技92.1619%股權，預計交易金額人民幣48.85億元；今天盤中攻上漲停價105元，但隨後打開，收在98.9元，漲3.56%，砷化鎵大廠穩懋也開高走低，收145元，上揚1.75%。

營建股國建早盤奔上漲停41.55元，太設收13.75元，漲5.77%。

觀光概念股走強，寒舍收62.8元，漲5.02%；六福收21.3元，勁揚7.04%。

中信金控26日宣布每股配發現金股利1.8元，創19年新高，中信金收在漲停價34.25元，帶動金融股走強，華南金、富邦金、國泰金分別上揚3.77%、2.66%、3.89%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，但上週五美國費城半導體指數越過季線，讓今天台股半導體族群相對強勢，進一步帶動整體盤勢走強，美股重要科技股財報將陸續公布，仍需僅慎以對。（編輯：張均懋）1130429