法外長：歐洲須強化防務合作 減少對美國依賴

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（中央社柏林28日綜合外電報導）法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）今天表示，強化歐洲防務合作，將成為北大西洋公約組織（NATO）以外的「另一道生命保險政策」。

塞儒內接受德國「世界報」（Die Welt）訪問時，呼籲加強「歐洲水準的武器系統標準化」。

塞儒內說，這並不意味北約內部有「競爭標準」，而是「強化北約軍事聯盟的歐洲支柱」。

他表示：「歐洲國防工業發展不應成為北約的替代品，而是作為補強」。

他說：「我們必須擁有北約之外的另一道生命保險。」

美國前總統川普若在今年大選後重返白宮，美國能否繼續保持對北約的承諾，令外界深感憂心，因而促成有關歐洲軍備的討論。

塞儒內表示，華府仍將是強有力的防衛夥伴，但歐洲必須發展及增強自身的「主權和戰略自主」。

塞儒內這番談話呼應了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）25日在巴黎梭爾邦大學（Sorbonne University）的演說。

馬克宏當時警告，烏克蘭遭俄羅斯入侵後，歐洲也面臨著俄國侵略的生存威脅。他呼籲歐洲採取「可靠」的防禦策略，減少對美國的依賴。

塞儒內表示，將與柏林官員「深入」討論馬克宏提出的內容，「法國和德國有共同責任來設定目標，並迅速果斷地採取行動。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130429