遭控演唱會秀納粹符號 俄羅斯重金屬樂團被捕

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯下諾佛哥羅當局表示，著名重金屬樂團Korrozia Metalla的3名成員被控展示「納粹符號」而在一場演唱會被捕。

法新社報導，俄羅斯西部城市下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）地區警方27日發動逮捕後表示，樂團成員的年齡分別為19、42和57歲，被指控「宣傳或公開展示納粹配件或符號」。

警方在聲明中補充說：「警察在國民警衛隊支援下，在下諾佛哥羅的一個俱樂部逮捕3名樂團成員。」這種犯罪行為通常會被處以罰款或短期行政拘留。

警方表示，他們沒收了「帶有違禁符號」的T恤和書籍。

樂團經理魯諾娃（Maria Rounova）向國家通訊社塔斯社（TASS）表示，這些圖案是「古老的斯拉夫符號」。

樂團主唱特洛伊斯基（Sergey Troitsky）昨天在社群媒體上發文表示，樂團鼓手遭「3名惡霸」攻擊後陷入昏迷。

在社群媒體分享的照片中，可以看到安全部隊衝進演唱會，並強制觀眾趴在地上。

自俄羅斯2年多前侵略烏克蘭引發衝突以來，莫斯科不斷鎮壓異議人士，進一步箝制言論自由。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130429