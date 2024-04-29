響應永續 富邦人壽今年起自有營運據點導入綠電

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（中央社記者謝方娪台北29日電）面對2050淨零轉型目標，富邦人壽增訂投資脫碳策略，目標於2040年後不再新增投資未提出與巴黎協定減碳目標一致的企業，今年起富邦人壽自有營運據點亦陸續導入綠電，以擴大再生能源覆蓋率。

富邦人壽今天公布，今年首季個體累計初年度保費收入達新台幣282.77億元，年增18%，總保費收入達894.8億元，年增15%。今年3月底富邦人壽淨值比高於10%、RBC（資本適足率）超過300%，均高於金管會法定標準。

富邦人壽說明，為順利接軌IFRS 17及TW-ICS，公司啟動商品轉型，強化長年期繳與保障型商品銷售，並發展多元化分紅與利變型商品，合計2大主力初年度保費收入占2023全年初年度保費收入逾6成。

富邦人壽並與台北富邦銀行共同推動Costco聯名卡，展現金控綜效，今年首季Costco聯名卡核卡數累計達20.8萬張，可望衍生新投保商機。

展望2024年整體經濟，富邦人壽抱持審慎樂觀態度，富邦人壽總經理陳世岳表示，預期今年市場將溫和成長，但仍有挑戰與變數，例如升息、通膨、匯率變化、社會高齡與少子化趨勢等，必須落實風險控管。

因應2026年將接軌2大國際新制，陳世岳指出，富邦人壽持續聚焦CSM（保險合約服務邊際）貢獻度高的保障型商品銷售，如重大疾病險及長照險等，並將CSM納入通路重要經營指標，精實自有通路提升業績產能，同時深耕外部通路合作。

除了獲利外，在永續面，富邦人壽說明，藉由金融與非金融力量分進合擊，希望逐步邁向淨零碳排目標，包括增訂投資脫碳策略，目標於2040年後不再新增投資未提出與巴黎協定減碳目標一致的企業；今年起富邦人壽亦於公司自有營運據點陸續導入綠電，擴大再生能源覆蓋率。

截至2023年止，富邦人壽綠色金融投資餘額達1兆8992億元，創歷史新高，力拚2030年逾2兆元。（編輯：潘羿菁）1130429