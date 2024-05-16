開箱老照片》歌手「手牽手」抗SARS大合唱

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（中央社網站）2003年（民國92年）5月16日：嚴重急性呼吸道症候群（SARS）肆虐，歌手王力宏、陶喆、陳鎮川共同製作抗SARS之歌「手牽手」，集結80餘位歌手大合唱，以歌聲撫慰人心。

「手牽手我的朋友，愛永遠在你左右……」，張惠妹、周渝民、S.H.E、蔡依林、徐若瑄等80餘位歌手齊聚南港101同台合唱，人在國外的孫燕姿、周杰倫、李玟也越洋傳聲，成為「明天會更好」大合唱之後，歌壇另一次大動員。

2021年5月，台灣因COVID-19疫情延燒進入三級警戒，金曲獎頒獎典禮延期，擔任典禮總顧問的陳鎮川，邀請林俊傑重新編曲，並集結入圍歌手田馥甄、韋禮安、吳青峰等人，重現這首SARS抗疫名曲，傳遞溫暖力量。

想看更多手牽手的照片，立即到中央社影像空間。1130516