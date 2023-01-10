資本市場動盪防疫險拖累 14家金控2022年獲利減半

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（中央社記者蘇思云、謝方娪、潘姿羽、張璦台北10日電）14家上市櫃金控2022年獲利出爐，受到資本市場震盪以及防疫險仍持續理賠影響，14家金控12月共虧損新台幣266.3億元，2022年稅後淨利為2832.11億元，不到2021年的一半。

回顧2022年全年表現，14家金控中，僅第一金、華南金跟2021年度相比呈現正成長，永豐金、合庫金微幅衰退近2%，其餘金控獲利多大幅下滑。

2022年11月因為新台幣兌美元單月大幅升值逾4%，壽險金控災情慘重，14家金控11月虧損近170億元，但12月狀況沒好轉，虧損再擴大到266.3億元。金控旗下壽險因調整投資部位以及匯損因素衝擊12月獲利，產險則受到防疫保單拖累，多數呈現虧損，僅銀行受惠升息潮，勉強穩住動能。

富邦金2022年12月自結稅後淨損154.9億元，連4個月單月虧損，累計2022年全年稅後淨利467.2億元，累計每股稅後盈餘（EPS）3.52元。子公司台北富邦銀行2022年全年稅後淨利創下歷史新高，富邦人壽則為歷年同期次高。

國泰金12月稅後淨損112.2億元，連2個月單月虧損，全年稅後盈餘380.1億元，年減72%，全年EPS為2.58元，位居第2。國泰金表示，12月損益主要反映人壽調整投資部位及產險防疫險保單賠款及提存準備。

中信金12月稅後淨利5.92億元，2022年稅後盈餘336.06億元，年減38%，EPS為1.67元，位居第4。中信金指出，主要受防疫險理賠衝擊，導致台灣人壽全年虧損10.8億元，中信銀全年獲利再創新高達到371.42億元。

開發金控也難逃單月虧損命運，12月自結稅後淨損15.98億元，2022稅後盈餘163.92億元，EPS為0.98元。美國持續升息加上台美利差擴大影響壽險業務，使得子公司中國人壽12月單月稅後淨損23.22億元，累計全年稅後淨利131.59億元。

台新金12月自結稅後淨利4.6億元，全年稅後淨利148.6億元，EPS為1.09元。子公司台新銀行核心業務獲利動能穩健，2022年全年累積稅後淨利高達121.9億元。

新光金12月稅後淨損67.1億元，主因子公司新光人壽因新台幣升值出現匯兌壓力、加上認列投資性不動產評價損失，單月稅後虧損達76.98億元所致。新光金累計2022年稅後盈餘達22.08億元，EPS為0.11元。

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跟民營金控相比，公股行庫相對表現穩健，合庫金去年賺208.08億元，儘管微幅衰退約1.7%，但稅後淨利仍居公股之首，EPS為1.44元；第一金則在子銀行表現支撐下，去年全年稅後盈餘達205.96億元創新高、年增4.3%，EPS為1.56元。

同時，兆豐金受高基期以及產險子公司防疫險理賠影響，去年稅後賺183.35億元、年減28.7%，EPS為1.32元；華南金去年獲利173.04億元、成長約0.6%，EPS為1.27元。（編輯：林淑媛）1120110