航空雙雄去年12月營收出爐 長榮航客運營收暴增13倍

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（中央社記者賴言曦台北10日電）受惠邊境解封，中華航空去年12月客運收入較2021年同期增加9倍，創疫情以來最佳；長榮航空去年12月客運營收則較2021年同期成長1338.84%。

華航2022年12月份合併營業收入為141.76億元，為去年單月次高，月增15.62%；客運收入61.36億元，隨著旅運需求逐步增強，並陸續迎接返台過年的旅客人潮，使整體客運收入較2021年同期增加941.77%。

華航去年12月貨運收入72.29億元，月減5.33%，主因是受到通膨升息、高能源成本及地緣政治風險等多重因素影響，全球經濟成長放緩，致使整體貨運收入減少。

華航表示，因應過年旅運需求，今年第1季再增班3成以上，春節連假平均訂位率超過8成，新開航點宿霧、峴港、清邁及獨家航線帛琉的詢問度高，也新增復飛日本高松、廣島，樂觀看好客運市場成長。

至於貨運部分，華航表示，12月貨運成績仍高於疫情前水準，除掌握半導體機台及零件等重點貨源，也持續穩固航班收入，配合生鮮旺季載運藍莓、櫻桃、龍蝦等輸往全球。

長榮航12月合併營收146.78億、年增18.65%；客運營收81.04億、年增1338.84%；貨運營收雖微幅收斂，但仍高於疫情前水準，去年12月貨運營收為51.19億；累計2022年全年合併營收1380.68億、年增32.92%。

客運部分，長榮航表示，去年12月底前每週航班數已逾300班，其中歐洲市場回溫最明顯，往返歐洲航班數已超過疫情前水準，達每週30班；北美航線持續增班至每週62班，約為疫情前的75%，歐美長線平均載客率皆將近85%。

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東北亞及東南亞客運市場復甦漸入佳境，去年12月有顯著成長，到農曆春節期間更有近9成訂位率，部分日期的熱門航線訂位率甚至達100%。

長榮航表示，為因應客運市場需求，今年1月份中旬陸續復飛台北-沖繩每週7班、台北-仙台每週4班，高雄-東京及大阪皆加密至每週7班，2月份正規畫陸續加密兩岸航班，3月30日更將開闢台北-克拉克新航線，預期第3季飛航航班數將將逐漸恢復至疫情前8成水準。