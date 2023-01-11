台股高檔震盪 分析師：靜待台積電法說釋訊息

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（中央社記者吳家豪台北11日電）台股今天下跌51.52點，收在14751.44點，成交值新台幣1596.02億元。分析師指出，台股在農曆春節長假前呈現高檔震盪整理，市場靜待台積電法人說明會確認庫存消化狀況，接下來可觀察美元匯率及科技類股走勢。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電採訪表示，本週有蠻多不確定因素，包括美國將公布12月消費者物價指數（CPI）、台積電將於12日舉辦法人說明會、美股財報週將登場，台股加權指數不容易持續走高，經過幾天連續上揚後，呈現高檔震盪整理格局。

蔡明翰說，目前市場共識是今年全球和美國經濟可能衰退，多少會反映到台股盤面上，接下來台積電法說會具有很大的指標性，一旦確認庫存消化狀況後，市場氛圍才可能轉為樂觀。

他表示，今年台股紅包行情表現，可以觀察2項指標。首先是美元走勢，去年因為市場恐慌，資金躲在強勢美元之中，未來如果市場氛圍轉為樂觀，資金會從美元流出。其次，如果市場對風險的承受度拉升，將看到科技類股轉為相對強勢格局，有利台股表現。

前外資分析師、有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）今天在2023年第1季全球資本市場展望說明會上表示，美元可能進一步走強，並對新興市場匯率帶來壓力；儘管股市不會是目前國際資金布局首選，但防禦性較強的台股將吸引避險資金進駐。

谷月涵認為，現階段建議持有現金與原物料族群，而非股票；若要布局股市，則建議生技等防禦性較高的標的。（編輯：潘羿菁）1120111