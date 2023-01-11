全球需求降溫景氣疲軟 製造業加班工時連5月負成長

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）全球市場需求降溫，大大衝擊台灣製造業表現，勞動市場已經露出疲態。根據主計總處統計，11月製造業不只加班工時連續5個月衰退，受僱員工人數也持續下滑。

主計總處今天公布111年11月工業及服務業受僱員工統計，結果製造業與服務業呈現兩樣情，製造業受到外需疲弱影響，衝擊已經逐步蔓延至勞動市場，內需服務業則受惠於節慶與疫後新生活的帶動，一片欣欣向榮。

主計總處統計顯示，去年11月底全體受僱員工人數為819.8萬人，月增8000人；進一步觀察行業表現，製造業月減2000人，而且加班工時同步衰退、年減2.7小時，去年7月至11月已連續5個月負成長。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說明，全球景氣降溫，市場需求轉為疲弱，拖累台灣製造業表現，導致受僱員工人數與加班工時兩項數據表現都不佳。

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相較製造業的景氣低迷，內需服務業則迎來春燕，陳惠欣指出，隨著邊境管制措施放寬，加上11月有購物節慶，商業活動轉趨活絡，服務業部門受僱人數持續增加，住宿餐飲、批發零售、支援服務業、其他服務業都有成長，其中又以住宿餐飲業受僱員工人數連續5個月走升，累計增加1.9萬人最顯著。

陳惠欣認為，內需服務業已經迎來疫後復甦，但製造業氛圍完全不同，相關勞動指標走弱，需要拉長時間密切關注。（編輯：潘羿菁）1120111