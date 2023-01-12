工總將推親民版碳盤查方案 籲政府設立新能源委員會

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（中央社記者鄭鴻達台北12日電）工總理事長苗豐強今天提出5大新年期許，其中包括推動工總碳盤查標籤，3月將推出親民版碳盤查標籤核發方案；另外，也呼籲政府加速推動能源轉型，針對氫能等新能源評估成立「新能源委員會」，以利整合基礎建設及法規等資源。

工總發布新聞稿指出，工總今天召開新年首次理監事聯席會議，苗豐強在會中回顧2022年及展望今年的經濟局勢，也就兩岸關係及產業發展提出5項新年期許。

首先，為期許台灣應有主體性的經濟戰略。苗豐強表示，隨著地緣政治發酵，日本提出「印度洋和太平洋更廣大的亞洲」的戰略觀，美國、歐盟則制訂「印太戰略」，部分亞洲國家如韓國則在去年提出「韓版印太戰略」，台灣也希望透過「台美21世紀貿易倡議」具體深化台美經貿關係。

苗豐強表示，隨著地緣競爭對經貿環境的影響日增，台灣身處印太區域關鍵位置，產業界必須密切關注區域政經變化與經貿投資布局，政府則需制訂符合台灣經貿利益主體性的經濟戰略。

第二，持續深化新南向產業合作。苗豐強指出，東協各國在天然資源、人力資源、營商環境、政府政策各有特色，有不同的商機，期許政府和產業界能集思廣益，針對新南向重點國家進行個別分析與建議，提供業者方向，產業界也可善用工總新南向平台，參與今年在印尼、菲律賓、泰國、越南舉辦的論壇。

第三，重視中國在世界經濟位置中的轉變，務實評估中國經營策略。苗豐強表示，儘管中國近兩年因疫情嚴格防控衝擊經濟，但外資仍持續看好中國市場，原因之一為市場規模龐大且內部需求不斷上升，據估算，2035年中國將成全球最大服務業和消費市場，並成全球最大規模服務貿易地區。

苗豐強建議，台灣過去用成本中心的觀念經營中國市場，但隨著中國經濟成長，將漸成企業利潤中心。他表示，中國已正式鬆綁邊境並解除航班管制，面對兩岸航空運輸及小三通的強烈需求，他建議政府加速評估重開航點與航班，恢復疫情前的海空正常運作，讓兩岸經貿活動可以如常運行。

第四，推動工總碳盤查標籤及以大帶小模式，與政府協力推動淨零轉型。苗豐強認為，目前國內碳盤查的查證量能不足，且查證方案未必能貼近一般中小企業需求，費用更非其所能負擔，因此工總將在3月推出親民版的碳盤查標籤核發方案。

苗豐強指出，工總和國際認可的碳查核機構合作，業者通過查證就可取得工總核發的碳盤查標籤，且工總與工業局合作「以大帶小」，以減輕中小企業的負擔，並在去年7月成立產業碳中和聯盟後，與鋼鐵、石化、水泥、造紙、紡織等5大產業7家公會合作，協助業者進行碳足跡及碳盤查工作。

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第五，建議政府加速推動能源轉型。苗豐強直指台灣再生能源推動進度不如預期，且產業界對低碳能源的穩定供應有所疑慮。為確保2030年供電無虞且達成減碳階段目標，他建議不論是燃煤、燃氣、再生能源，還是核能、氫能都應列入考量，以規劃最適切的能源發電結構。

此外，苗豐強也建議政府應評估成立「新能源委員會」，例如氫能相關的新能源，以利整合基礎建設及法規等資源。（編輯：潘羿菁）1120112