小額終老保險5月起擴大開放 每人最多可投保4件

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金管會12日宣布再次放寬小額終老保險投保金額及件數限制，傳統型終身壽險主契約保額上限拉高至新台幣90萬元、有效契約件數放寬至4件。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者謝方娪台北12日電）擴大小額終老保險保護傘，金管會今天宣布再次放寬小額終老保險投保金額及件數限制，傳統型終身壽險主契約保額上限拉高至新台幣90萬元、有效契約件數放寬至4件，自今年5月1日起實施。

為提高民眾保險保障額度以因應人口高齡化趨勢，金管會今天在新春記者會上發布修正「小額終老保險相關規範」，放寬小額終老保險投保金額及件數限制，傳統型終身壽險主契約保額上限由70萬元提高至90萬元、有效契約件數由3件放寬為4件，自2023年5月1日起實施。

小額終老保險是為普及高齡者基本保險保障而推動的保險商品，具有低保額及低保費特性，高齡者因年齡及身體狀況因素，常面臨保費較高而影響投保意願，為使高齡者可透過保險制度移轉風險並享有便宜保費，金管會2016年12月28日正式訂定「小額終老保險商品相關規範」。

目前小額終老保險商品種類包含傳統型終身壽險主約，可提供被保險人身故或完全失能時的保障，保障期間為終身，並可附加1年期傷害險附約，增加因意外傷害事故所致死亡或失能的保障。

金管會先前在2019年3月及2021年2月曾兩度修正「小額終老保險商品相關規範」，將傳統型終身壽險主契約保額上限由30萬元逐步提高至50萬元、70萬元，如今仍持續擴大小額終老保險保護傘。

為鼓勵保險業推廣小額終老保險，金管會已提供多項監理誘因，包含核准制商品得採備查辦理、增加國外投資額度優惠與可適用較低的人身保險安定基金提撥率等獎勵，並對辦理成效績優業者予以公開表揚。

金管會統計，截至2022年底，共有16家壽險公司開辦小額終老保險，新契約保費收入55.12億元、有效契約件數逾88.8萬件，雙雙較2021年成長。（編輯：趙蔚蘭）1120112