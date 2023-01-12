黃天牧：純網銀不甘做沙丁魚 爭取鬆綁5大業務

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（中央社記者謝方娪台北12日電）金管會近日找3家純網銀開會，純網銀爭取存款等5大業務法規鬆綁，金管會主委黃天牧今天表示，純網銀應該不甘於做沙丁魚，而是有企圖心、想發展出自己的商業模式。

金管會今天舉行新春記者會，黃天牧回答媒體提問時表示，業者申設純網銀時已知道並非1、2年即可達到損益兩平，因現實競爭環境並非那麼容易；不過金管會與純網銀持續溝通，盼竭力協助純網銀成為有競爭力的金融機構。

針對外界關切純網銀究竟是沙丁魚還是鯰魚，黃天牧表示，純網銀應該不甘於做沙丁魚，而是有企圖心、想發展出自己的商業模式；金管會銀行局長莊琇媛則認為，純網銀慢慢往鯰魚發展。

國內有3家純網銀，即樂天國際銀行、連線銀行（LINE Bank）及將來銀行。金管會今年1月10日找3家純網銀開業務聯繫會議，由黃天牧親自主持，針對存款、授信、基金銷售、網路投保、與電商平台合作共5大面向，達成多項共識，將朝試辦或調整法規等方向處理。

首先在存款業務方面，純網銀建議提高數位存款帳戶非約定轉帳限額，金管會同意純網銀可提出以其他風控評估機制或強化客戶身分驗證強度的配套措施並申請試辦；另純網銀辦理存款繼承衍生的結清帳戶作業，可依風險考量研提便利民眾的線下作業方式呈報金管會。

其次，在授信業務方面，現行評估方式是以月收入衡量信用貸款還款能力，金管會准純網銀可針對具有還款能力但無法提出月收入證明者，提出其他能評估借款人還款能力及控管授信風險的機制，申請試辦小額消費為目的的授信業務。

另有純網銀建議有條件開放試辦企業貸款及參貸聯貸案件，因涉及風險評估方法調整、資產配置、專業人力充實等層面，金管會則請純網銀先提出具體規劃。

第三，基金銷售及兼營證券投資顧問業務方面，現行規定擔任基金銷售機構須符合每股淨值不低於面額，金管會同意可分階段研議銀行改以資本適足性作為擔任基金銷售機構及信託業兼營證券投資顧問業務的財務條件，以協助純網銀逐步建置各類理財業務服務。

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第四，網路投保業務方面，純網銀建議簡化客戶加入網路投保會員的作業流程、放寬辦理強制汽車責任險網路投保業務限制，金管會請純網銀先補充具體規劃流程。

第五，有純網銀表達有意評估與電商平台合作，適時規劃提供消費者便利的消費性融資服務，對此，金管會期許純網銀能依自身商業模式建立可信賴的徵審機制，在風險可控及避免客戶信用過度擴張前提下，積極利用科技、結合創新，發展數位金融服務。（編輯：趙蔚蘭）1120112