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國際鋼價回升 中鋼調漲2月盤價每公噸500至1000元

2023/1/13 15:20
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（中央社記者潘智義台北13日電）中鋼公司今天宣布，2月盤價適度調漲每公噸新台幣500至1000元，但並未完全反映原物料成本高漲壓力。

中鋼發布新聞稿指出，World Steel Dynamics（WSD）預期今年全球粗鋼產量為18.22億噸，較去年減少1.5%。全球鋼鐵供給收縮態勢持續擴大，國際鋼價開始回升，預期農曆年後鋼市進入補庫存階段。

中鋼強調，此次調漲鋼價，以接軌國際行情漲勢為基調，採循序漸進、溫和調漲方式，蓄積未來鋼市上漲動能，預留下游報價空間、爭取擴大接單契機；但同時考量適逢農曆春節前夕，下游生產調度需時間因應，盼攜手下游共同迎接鋼市新局。

用鋼需求方面，中鋼說明，中國遞延的剛性需求預期在農曆年節後迸發，加上供應鏈瓶頸舒緩，房市與車市等振興政策引領鋼市重返上升軌道。全球車市晶片短缺困境近期已有好轉跡象，加速汽車產銷規模復甦。

S&P Global預估，今年全球新車銷量成長5.6%至8360萬輛。中國解除動態清零後用鋼產業重啟回補庫存，世界鋼鐵協會（worldsteel）原先預估今年用鋼需求成長1%，約1815萬噸，可望進一步上修。

鋼鐵供給方面，中鋼解釋，主力鋼廠減產效果浮現，歐洲鋼廠已關停歐洲整體粗鋼產能4成，約6400萬噸，中國鋼廠持續減產，中鋼協預計去年中國粗鋼產量約10.1億噸，較前年下降，中國冶金規劃院預估今年粗鋼產量將再減少1%、至10億噸。

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原物料價格部分，鐵礦砂價格超過每公噸120美元，中國擬取消限澳煤禁令，並同步恢復煤炭產品進口關稅，帶動冶金煤價格突破每噸300美元，推升煉鋼成本，支撐國際鋼價漲勢。

美國當地熱軋流通價格回升，自去年12月低點累積漲幅每噸超過110美元，上漲至每公噸800美元左右；韓國POSCO調漲1月內銷熱軋價格每公噸約38美元；寶武鋼廠2月內銷出廠價相較1月每公噸漲人民幣50至100元；越南台塑河靜鋼廠也調升熱軋每噸40美元。（編輯：楊蘭軒）1120113

#中鋼協
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