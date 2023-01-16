美時肺癌用藥 獲美國FDA暫時審查核可

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）特殊學名藥廠美時化學今天宣布，旗下肺癌用藥的學名藥證申請已得到美國FDA「暫定審查核可」（Tentative Approval），該藥品為百靈佳殷格翰OFEV學名藥。美時將在正式取得藥證後進行上市活動。

美時總經理威茲哈洛夫（Petar Vazharov）表示，繼2022年血癌用藥Lenalidomide在美國成功上市後，今年再取得肺癌用藥Nintedanib美國食品暨藥物管理局（FDA）的暫定審查核可通知，讓美時的肺癌用藥產品線新添生力軍，進一步增加美時整體在美國藥品市場的競爭力。

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根據國際醫藥專業統計機構IQVIA的統計數據，2021年度OFEV在美國銷售金額約為18億美元。

美時2022年全年合併營收約新台幣146.3億元，年增16%，創下歷史新高紀錄，連續3年實現雙位數的年成長。其中亞洲市場與去年相比增長6%，主要受惠於台灣國內業務的快速擴張。美時在亞洲以外的出口業務增加了28%，主要來自Lenalidomide在全球多個市場上市的成果，其中美國市場成功上市是重要動能。（編輯：楊凱翔）1120116