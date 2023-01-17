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證交所：近20年春節後開紅盤日 14年上漲6年下跌

2023/1/17 17:45
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（中央社記者潘智義台北17日電）台灣證券交易所今天公布統計，自2003年至2022年20個農曆年春節後開盤日，加權指數收盤有14年上漲、6年下跌。

觀察近20年春節後開紅盤日表現，以2021年2月17日指數收在16362.29點，上漲559.89點、漲幅3.54%最大；另以2020年1月30日指數收在11421.74點，下跌696.97點、跌幅5.75%最大。

證交所統計，農曆年虎年全年加權指數下跌2741.47點，跌幅約為15.51%；農曆年封關日集中市場股票總市值新台幣46兆7497.62億元，較去年農曆年封關日總市值54兆7975.06億元減少8兆477.44億元，減幅約14.69%。

證交所指出，今天農曆年封關日加權指數收在14932.93點，上漲5.92點，漲幅約0.04%，較2022年底的14137.69點，上漲795.24點，漲幅約5.62%；另較去年農曆年封關日的17674.4點，下跌2741.47點，跌幅約15.51%。（編輯：張均懋）1120117

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