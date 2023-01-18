對抗通膨 金融業建議善用年終獎金多元投資

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）農曆春節將至，上班族的年終獎金陸續入袋，不過升息與通膨夾擊之下，妥善理財，不讓薪水被通膨吃掉更顯重要。元大金控建議投資人逢低布局，參與景氣復甦時的成長機會，善用多元投資組合「放大」年終獎金。

根據主計總處預測，2022年全年消費者物價上漲率（CPI）高達2.94%，2023年通膨降溫，但全年CPI預測值仍達1.86%。

通膨壓力罩頂，過去1年，多數民眾對於「錢變薄了」都非常有感，如今年終獎金落袋，金融業者紛紛傳授民眾理財術，協助民眾把錢放大。

元大證券指出，股市探底時刻，可透過定期定額買股，穩健投資，於股市低點時買進較多股數，待股價上漲時，就能創造較高獲利。

如果是剛出社會或工作剛起步的小資族，元大投信建議將年終獎金分批投入元大台灣50，透過布局台灣上市市值前50大企業，分享經濟成長果實；若肩負家庭經濟支柱的重責，則可適度配置有現金收益的工具，領取股息或債息收入。

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中國人壽則建議採用「532原則」將年終分成3等份，5成可用於強化保險保障來轉嫁風險、3成運用於必要性消費，如房屋整修、家電汰換等，另外2成則用來犒賞自己1年的辛勞，如規劃旅遊或是春節紅包。

中壽表示，除了留作必要性支出及慰勞自己一年來的辛苦，可趁資金較為充裕的時候，透過配置年金險累積資產，並及早為退休生活作準備；若果面臨「上有老、下有小」的照顧重任，也可投保定期壽險來補強基礎保障。（編輯：楊凱翔）1120118