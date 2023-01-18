橘子集團聯手文策院、詹仁雄推動台灣IP出海

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）看好台灣影視音娛樂產業蓬勃發展，橘子集團宣布與文化內容策進院、資深媒體製作人詹仁雄共同投資全方位娛樂公司「踢帕娛樂」，致力於產製具有國際競爭力的音樂潮流與原創節目IP。

橘子集團近年延伸觸角至電影、戲劇、綜藝、音樂等投資或贊助項目，「踢帕娛樂」以產出年輕世代喜愛的節目內容為市場定位，目標打造出精緻、具國際競爭力的娛樂影音作品。

橘子集團董事長劉柏園表示，橘子集團這次以資本合作的商業模式，與文策院及創意人詹仁雄共同創立「踢帕娛樂」，嘗試透過三方資源加乘，給予台灣年輕娛樂人才更大的舞台，結合旗下服務及數位轉化能力，期待打造更有趣豐富的泛娛樂作品，攜手帶領台灣IP及文化出海。

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踢帕娛樂資本額新台幣1.37億元，由橘子集團及詹仁雄合資的「好吉影視」與文策院共同投資，好吉影視持股51.1%，文策院持股48.9%。

遊戲橘子表示，集團注入數位科技能量，以beanfun!為核心，串連集團旗下電商、電子支付、數位發行、數位出版、媒體…等服務，發展出虛實整合的粉絲收藏品及原創小說漫畫，開闢台灣娛樂產業生態鏈新型態。2023年將陸續與中華文化總會、台北流行音樂中心等更多單位合作，創造更多不同的可能。（編輯：蘇志宗）1120118