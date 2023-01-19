助攻客戶新年開運 銀行限量分送發財水及發財米

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽台北19日電）助攻客戶金兔年迎好運，新光銀行宣布，客戶在開工日親臨新光銀行全國各分行臨櫃辦理業務，即可免費索取發財水1瓶，凱基銀行則與客戶分享發財水與發財米。

新光金子公司新光銀行表示，春節連假前已將限量「福兔迎祥發財水」放置分行金庫，可於春節期間飽吸財氣，客戶在春節連假後第一個開工營業日、30日親臨新光銀行全國各分行臨櫃辦理業務，即可免費索取兔年「福兔迎祥」發財水1瓶，數量有限送完為止。

新光銀行表示，兔年「發財水」包裝以「福兔迎祥」祝賀字搭配溫馨粉紅色為基底，加上鞭炮與吉字呈現福氣滿滿，希望在新的一年帶給客戶與民眾最大祝福，除了喝水有益健康，也帶來財運及平安。

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開發金子公司凱基銀行今年結合文創與新銳藝術家徐書涵聯名推出好兔成雙的「萌兔發財水」與「錢兔似錦發財米」，以可愛白兔簇擁花團，象徵新春財氣與福氣雙收，只要是凱基銀行貴賓客戶，就有機會獲得限量新春開運禮。

凱基銀行表示，已特別先將發財水放在金庫加持吸滿財氣，除了可飲用、入菜料理，建議可依據民俗習慣擺放於家中或辦公室財位，或裝入噴霧瓶裡再噴灑室內，象徵財富滿屋、遇水則發；發財米則可分次烹煮，每次使用少許量後再把家中的米放入補充，以象徵財庫綿延不斷、財氣興旺一整年。（編輯：郭無患）1120119