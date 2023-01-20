金管會：期交所春節休市期間 調高期貨保證金約10%

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（中央社記者曾智怡台北20日電）金管會今天表示，期貨市場18日至29日休市，為加強市場運作安全，期交所於春節休市期間，針對股價指數類契約、ETF類契約、商品類契約及匯率類契約，調高期貨保證金約10%，預計年後調回。

以台股期貨（TX）為例，每口原始保證金原為18萬4000元，17日一般交易時段收盤後調高至20萬3000元。

金管會證券期貨局今天發布新聞稿表示，期貨市場18日至29日休市，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的價格波動，期交所於春節休市期間進行保證金調整，包括股價指數類契約、ETF類契約、商品類契約及匯率類契約，調整方式是以16日的保證金為基礎，調高約10%。

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實施期間自17日（春節前最後交易日）一般交易時段收盤後生效，並預計於30日開紅盤日視市場狀況，再行公告31日一般交易時段結束後，各契約的保證金適用金額，以達強化期貨市場風險承受度，維護市場安全的效果。

金管會提醒，期貨交易人注意保證金適用金額調整，須隨時關切自身未沖銷部位的風險及帳戶權益數變化；期貨商對期貨交易人部位風險也應加強注意，並落實風險控管。（編輯：林淑媛）1120120