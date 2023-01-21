彭博：英國考量風險 打算降低對台半導體依賴

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）美國財經媒體「彭博」（Bloomberg）報導，一份戰略草案建議基於中國構成的威脅，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）政府應採取措施降低對台灣半導體的依賴。

彭博所掌握到的這份尚未公開的草案裡提到，中國對台灣的干預或侵略將威脅到英國經濟，因為這會波及從台灣進出的貨物供應，而全球超過9成先進晶片產能集中在台灣，例如台灣積體電路製造公司。

報導指出這項戰略的重要性，因為半導體應用廣泛，從手機到汽車全都需要晶片，一旦晶片短缺，很可能打亂整個經濟的供應鏈，一如近年COVID-19疫情引發的現象。

此外，由於英國政府遲未說清楚對半導體產業的態度，使企業對是否赴英國投資都得再三考量。

這份文件的結論是晶片供應屬重要的地緣政治和經濟議題，英國應從友好、安全的國家取得不同來源的微晶片，同時在研發領域再投入數十億英鎊。

但台灣在半導體上占有巨大優勢，因此很難找到其他替代品，而且擴張英國國內產業也需要數十億英鎊的投資。

報導提到，為確保自有晶片供應，美國已通過「晶片法案」（CHIPS Act）挹注530億美元（約新台幣1.6兆元）資金；歐洲聯盟（EU）也規劃投資430億歐元（約新台幣1.4兆元），以生產全球2成晶片為目標，但目前英國卻從未考慮相關規模的補助。

英國政府透過聲明表示，會在適當時機公布戰略，不對「臆測」置評。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1120121