玉兔年代表字 劉揚偉看「躍」、童子賢期「盼」

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）兔年新春大吉，展望新的一年，鴻海董事長劉揚偉用「躍」作為代表字，期盼集團「躍」過關卡、「躍」進電動車產業、更多客戶「躍」上檯面。

和碩集團董事長童子賢則以「盼」字迎接新兔年，期盼在亂局中，人心要保持希望，以「盼」期待希望。

劉揚偉向中央社記者談到，玉兔年全球COVID-19肺炎疫情將逐漸完全解封，後疫情時代，產業變動倍速，不論是人力、物流、產線、供應鏈的管理能力，都需要比以往更「躍」升，企業經營也需要具備跳「躍」式的思考，才能應對不斷創新顛覆的產業生態。

他說，鴻海人的特質是誠信、勤奮、敏捷，其中動如脫兔般的「敏捷」自然地轉換成為鴻海人飛快跳「躍」的行動力，也是Foxconn Family能在全球各地成功開疆闢土的秘訣之一。

展望今年，劉揚偉表示，玉兔年對鴻海而言，「躍」有另一層意涵。鴻海將在今年「躍」過創立49年的關卡，並將從資通訊（ICT）跨「躍」至電動車產業，可以預期會有更多「3+3」領域的客戶「躍」上檯面；隨著客戶與供應鏈的逐步到位，鴻海也將飛「躍」至新的成長時代。

和碩集團董事長童子賢也和中央社記者說出今年的代表字，迎接新兔年，用「盼」這一字作為展望。

童子賢指出，「盼」代表「是所摯盼」、「巧笑倩兮、美目盼兮」，代表雖在亂局中，人心要保持希望，以「盼」期待希望。

封測大廠日月光投控旗下環旭電子董事長陳昌益接受記者訪問表示，今年期待「轉」。他說，「轉」在中文字義上有改變形勢、改換方向、情況的變化或改變；在英文上有shift等多重字義。

陳昌益指出，全球政治經濟格局充滿不確定性，世界供應鏈也逐步從「全球化」轉為「全球在地化」，企業決策與營運模式必須隨之轉變，才能實現「全球化需求、在地化服務」的快速布局，從產品和客戶的國際化，延伸到製造和管理的國際化。

陳昌益認為，今年還是有很多商機，要看企業是否能抓住機運，進而改變形勢、調整方向、迅速移動。

機械公會理事長魏燦文期盼今年「拚」，他說，去年第4季台灣出口轉弱，出口值低於預期，景氣預期保守，今年「不拚不行」，期望今年機械產業「先蹲再跳」。

魏燦文指出，去年中國市場萎縮，但台灣出口到中國的機械設備產值比例仍高；今年機械產業要積極開拓新的市場，他看好今年美國、中南美洲、印度及非洲等市場，期盼這些市場的出口值，可彌補中國市場。

測試介面廠精測總經理黃水可選出今年代表字為「敏」，用這字期盼今年產業能以兔的敏捷，洞察萬變時局，及早因應。（編輯：張良知）1120122