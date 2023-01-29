中國解封帶動需求 30日起汽柴油各漲0.5、0.4元

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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）因中國解封可望帶動用油需求，國際油價上漲，加上春節方案後恢復浮動油價機制，中油宣布，明天凌晨0時起汽、柴油價格分別調漲新台幣0.5元、0.4元；以發油量最大的95無鉛汽油為例，調整後每公升為31.1元。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升28.2元。

中油表示，本週因中國全面解封可望帶動用油需求，導致國際油價上漲。本週於春節方案後恢復浮動油價機制，浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲1.27美元，新台幣兌美元匯率因春節假期持平，國內油價依公式計算漲幅為1.22%。

按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.5元及1.7元，比較稅前價格已低於亞洲鄰近國家，因此汽、柴油各吸收0.6元及0.9元；經計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升再各吸收0.4元。

在雙重平穩機制啟動後，汽、柴油各共吸收1元及1.3元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.5元及0.4元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價、平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1元及1.3元均由中油吸收，累計111年至12月底止，共吸收約455億元。（編輯：張均懋）1120129