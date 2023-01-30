台積電助攻 台股盤中漲逾400點拚站穩年線

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）台股今天農曆兔年開紅盤，台積電和其他電子權值股助攻，台股盤中大漲超過400點，力求站穩年線。法人表示，台股今天上演補漲行情，若大盤能連續3天站穩年線，後勢可期。

台股今天農曆兔年開紅盤，春節休市12天期間美股漲多於跌，台積電美國存託憑證（ADR）大漲7.49%，加上市場預期美國聯準會（Fed）本週聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議升息幅度將放緩，大盤今天上演補漲行情，早盤最高來到15465.74點，大漲532.81點，一度收復年線約15390點。

盤中金融股回檔、航運翻黑，台股漲幅漸收斂，不過台積電和其他電子權值股穩健，大盤在年線附近震盪整理。

到10時53分，台股加權指數來到15361.99點，大漲429.06點，漲幅2.8%，盤中成交值相對放大來到新台幣1857.85億元。電子股大漲4.2%，金融股小漲0.08%，航運股震盪翻黑小跌0.2%。

台積電領銜開紅盤補漲行情，最高來到542元，漲39元，大漲7.75%，盤中來到538元，漲近7%，市值拚14兆元；聯發科、聯電盤中勁揚逾4.3%，鴻海小漲，日月光投控漲近2.5%，南亞科漲近4%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，春節台股休市期間美股漲多，加上台積電ADR大漲7.49%，帶動台股今天兔年開紅盤補漲行情，價量齊揚，盤中儘管遇年線反壓，不過代表中小型股的櫃買OTC指數收復年線，預估今天大盤量能在2800億元左右。

展望台股後市，簡伯儀表示，台股今天上演補漲行情，明天走勢是關鍵，若大盤能連3天站穩年線，後勢可期。（編輯：楊蘭軒）1120130