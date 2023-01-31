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MLCC價格跌幅收斂 外資：產業景氣估觸底回升

2023/1/31 11:37
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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）被動元件市況備受關注，亞系外資法人在30日報告中分析指出，目前積層陶瓷電容（MLCC）產業處於週期底部，各類應用價格跌幅持續收斂，下行週期已進入尾聲，產業景氣有機會觸底回升。

中國MLCC大廠風華高科在1月回覆投資人提問表示，產品市場需求情況較去年第3季回溫，產能利用率也較去年第3季提升。法人指出，中國風華高科和三環集團庫存水位已較去年同期下滑，顯示中國MLCC廠商現貨庫存消化已接近尾聲。

美系外資法人在1月上旬報告分析指出，MLCC產業正觸底回溫，主要是電子代工服務（EMS）和原廠委託設計製造（ODM）廠商的庫存水位，已經回到2週至4週的正常水準，終端市場需求也開始恢復，直接客戶對訂單提前交貨的需求也開始回升。

在通路商部分，美系外資法人分析，MLCC元件庫存水位仍在3個月至4個月區間，不過預期第1季底前可望回到正常水準。

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在產能利用率方面，美系外資法人預期，MLCC製造商第1季稼動率可能會較去年第3季稼動率下行時還要再低，以因應庫存去化。

被動元件大廠國巨日前指出，營收占比高的利基型產品訂單動能穩健，標準型產品庫存及終端需求持續調整；1月下旬農曆春節長假使工作天數減少，中國COVID-19疫情、全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍高，將密切關注市場供需狀況。（編輯：張良知）1120131

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