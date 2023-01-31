台股漲多拉回 法人：市場觀望Fed立場

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（中央社記者江明晏台北31日電）台股兔年開紅盤大漲560點後，今天下跌228.62點，失守年線關卡。法人分析，台股今天漲多拉回，主因是台積電回吐超漲幅度，以及聯準會發表最新利率決策前，市場趨向觀望、獲利了結賣壓重。

台股今天開低走低，終場收在最低15265.2點，下跌228.62點，跌幅1.48%，成交金額新台幣2763.21億元，失守15370點年線關卡；代表中小型股的櫃買指數上漲0.81%。

兆豐國際投顧協理黃國偉今天對中央社記者表示，台股週一在台積電領軍下飆漲，主要反映春節期間美股的漲幅，但補漲幅度其實有些「漲過頭」，台積電今天回吐超漲幅度，也拖累指數下跌，成為今天股市走跌的原因之一。

黃國偉表示，另一個原因為市場仍對美國聯準會（Fed）會議結果抱持觀望態度，市場預期聯準會本週升息幅度有望放緩至1碼 （25個基本點），這個部分可說是市場共識，但投資人仍舊擔憂聯準會將釋出措辭強硬的鷹派立場，導致市場寧可先獲利了解，避開不確定風險。

投顧分析師指出，台股今天失守週一站上的年線，但1月收長紅K棒，月線大漲1127.51點；值得注意的是，中小型股為主的櫃買指數，在內資回籠點火下，生技、面板驅動IC、功率元件等類股多點開花，表現相對強勢。

不過，分析師指出，聯準會（Fed）向來不樂見市場因預期升息可能轉趨寬鬆所造成的股市上漲，因為財富效果會刺激消費動能，不利抑制通膨；因此可預見本週四美國FOMC利率決策會議，即使真如市場所預期升息1碼，但Fed主席鮑爾恐怕還是會用鷹派的發言來平衡市場過於樂觀的預期心理，股市轉趨震盪的可能性也將因此增高。

分析師進一步指出，所幸新台幣升值、外資回流，內資也有回籠跡象，資金面對台股有利，即使國際仍有變數干擾，但短線仍有類股輪動機會。（編輯：張良知）1120131