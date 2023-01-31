更多編輯台推薦新聞：
書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一
生活

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王必勝：室內口罩鬆綁擬參考韓國 乘車就醫仍要戴
首頁 / 產經
Meta
新聞專題
Meta1/54
首頁 / 產經

供需失衡 市調：首季伺服器記憶體價格估跌逾2成

2023/1/31 16:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹31日電）全球經濟面臨逆風，市調機構集邦科技預期，北美4大雲端服務供應商紛紛下修今年伺服器採購量，恐加劇伺服器記憶體供需失衡情況，預期第1季伺服器記憶體價格跌幅將達20%至25%。

集邦科技今天透過新聞稿表示，包括Meta、微軟（Microsoft）、Google及AWS等北美4大雲端服務供應商同步下修2023年伺服器採購量；其中，AWS伺服器採購量年增幅度自原先的7.8%降至6.2%。

集邦科技指出，Google今年伺服器採購量年增幅度也自原先的7.5%下修至5.2%；微軟伺服器採購量增幅自原先的16.9%調降至13.4%；Meta則自原先的減少0.5%調整為減少3%。

Meta等北美4大雲端服務供應商今年伺服器採購量增幅將自原先的6.9%降至4.4%。集邦科技預期，2023年全球伺服器出貨量將僅增加1.87%，恐加劇伺服器記憶體供需失衡情況，今年第1季伺服器記憶體價格跌幅將約20%至25%。（編輯：張均懋）1120131

#Meta
#集邦科技
#Google
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
裁員薪情大不同 美國科技業資遣方案比一比