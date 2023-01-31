供需失衡 市調：首季伺服器記憶體價格估跌逾2成

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（中央社記者張建中新竹31日電）全球經濟面臨逆風，市調機構集邦科技預期，北美4大雲端服務供應商紛紛下修今年伺服器採購量，恐加劇伺服器記憶體供需失衡情況，預期第1季伺服器記憶體價格跌幅將達20%至25%。

集邦科技今天透過新聞稿表示，包括Meta、微軟（Microsoft）、Google及AWS等北美4大雲端服務供應商同步下修2023年伺服器採購量；其中，AWS伺服器採購量年增幅度自原先的7.8%降至6.2%。

集邦科技指出，Google今年伺服器採購量年增幅度也自原先的7.5%下修至5.2%；微軟伺服器採購量增幅自原先的16.9%調降至13.4%；Meta則自原先的減少0.5%調整為減少3%。

Meta等北美4大雲端服務供應商今年伺服器採購量增幅將自原先的6.9%降至4.4%。集邦科技預期，2023年全球伺服器出貨量將僅增加1.87%，恐加劇伺服器記憶體供需失衡情況，今年第1季伺服器記憶體價格跌幅將約20%至25%。（編輯：張均懋）1120131