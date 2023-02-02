國科會邀立陶宛官員訪台 深化雙邊科技合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北2日電）國科會主委吳政忠邀請立陶宛教育科學及體育部、國家科學院高層訪台，今天召開雙邊科研合作會議，聚焦生醫研究及雷射科技領域；吳政忠表示，希望藉此進一步強化雙方在全球科研布局、前瞻科技及人才培育上的合作。

國科會今天發布新聞稿指出，立陶宛教育科學及體育部、國家科學院高層應吳政忠邀請，於2日至8日訪台，由教育科學及體育部次長雅客斯塔（Gintautas Jakštas）率團，成員包括立陶宛科學院院長班尼斯（Jūras Banys）、立陶宛研究委員會前主席班農納斯（Romas Baronas），及維爾紐斯大學特聘教授錫克錫尼斯（Virginijus Šikšnys）等8人。

國科會表示，雙方今天召開雙邊科研合作會議，吳政忠提到2021年10月曾赴立陶宛參訪，對於立國在基礎科研的成果印象深刻，希望能夠藉此次立陶宛來訪的機會，進一步強化雙方政府在全球科研布局，以及科研單位在前瞻科技及人才培育上的合作。

國科會指出，這次會議聚焦生醫研究、雷射科技領域，雙方學者就CRISPR基因編輯技術及雷射晶體技術進行簡報及討論，未來除將共同辦理雙邊研討會，也將在人才培育上共同合作，藉由選送人才及交流，逐步提升雙方合作的規模及層級。

國科會表示，後續將安排訪團拜會教育部，參訪國內重要大學及科研單位，包括中研院、台灣半導體中心、台大癌醫中心、成大、中國醫大，以及竹科與南科等，讓訪團藉由實地參訪及深入討論，了解台灣在相關領域的發展，以利未來雙方能有更多、更廣泛的科研合作，進一步深化兩國民主價值夥伴關係。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國科會指出，訪團成員中的錫克錫尼斯，為立陶宛當代最著名的生物化學家，曾於2001年獲頒立陶宛國家科學獎；他從2007年開始研究CRISPR基因編輯技術，是最先發現Cas9蛋白可以用於切割DNA的科學家之一，對目前基因編輯技術發展有相當大的貢獻，錫克錫尼斯將於3日赴中研院就CRISPR基因編輯技術發表專題演講。

2021年10月政府組跨部會訪團訪問立陶宛，獲該國高度關注，同時簽訂6項MOU，當時吳政忠率國科會一行拜會立陶宛研究委員會，雙方有共識將強化在半導體、雷射、太空衛星、農業等領域的合作，共同推動雙邊研究計畫及共同參與歐盟計畫。（編輯：張均懋）1120202