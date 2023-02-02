PC產業資深戰將蘭奇逝世 宏碁：感到遺憾

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（中央社記者吳家豪台北2日電）國外網站報導，電腦品牌廠宏碁前執行長蘭奇（Gianfranco Lanci）因脊椎手術引發併發症逝世，享壽68歲，個人電腦（PC）產業失去一名指標性人物。

宏碁今天向中央社記者表示，「我們對於這個消息感到遺憾，並為他的家屬致上哀悼。」

土木工程系出身的蘭奇，縱橫科技產業40年，曾任職於德州儀器（TI）、宏碁、聯想（Lenovo）等知名科技公司，先後幫助宏碁與聯想在全球PC市場的占有率大幅躍進。

根據國外網站Canalys的報導，蘭奇任職於宏碁期間專注推動筆記型電腦（NB）部門的成長，2006年帶領宏碁拿下歐洲、中東及非洲地區（EMEA）市占率冠軍，並於2008年坐上宏碁執行長大位，幫助宏碁在2010年取得歷來最佳的PC市場第2名成績，宏碁股價也順勢衝上100元大關。

到了2011年，PC市場首次面臨嚴重動盪，蘭奇於2011年3月從宏碁離職，之後加入聯想掌管歐洲、中東及非洲地區業務，接下來更升任聯想集團總裁暨首席營運長，幫助聯想在2013年登上全球PC市場龍頭，至今仍難以撼動。

依據研究機構Gartner數據顯示，宏碁2010年全球PC市占率達12.9%，全年出貨量約4526.6萬台、年增13.8%；聯想2013年全球PC市占率16.9%，全年出貨量約5327.3萬台、年增2.1%，遠優於市場平均衰退10%水準。

2021年9月蘭奇從聯想退休，並買下個人第3座葡萄酒莊，專注於經營葡萄酒產銷。（編輯：張良知）1120202