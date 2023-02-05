台股週線連四紅 法人：觀察下半年復甦力道

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（中央社記者江明晏台北5日電）隨著外資歸隊，台股1月以來大漲7.98%，週線連四紅，投信分析指出，仍需觀察下半年復甦力道是否能滿足市場期待，還有缺乏獲利支撐的漲勢是否已提前透支。

台股3日漲勢暫熄，短線獲利賣壓出籠，但隨著重要權值股止穩，帶動大盤跌勢收斂，終場翻紅小漲7.5點，收在 15602.66點，續創逾7個月來收盤新高，周線連四紅。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股走勢大致延續自去年底反彈、回溫表現，盤面維持類股輪動，加上美國聯準會升息放緩、美科技股反彈與非美市場貨幣反彈等利多，也讓市場資金更相對聚焦在電子股上。

在資金面，近期外資仍維持明顯持續歸隊狀況，根據證交所統計，外資3日買超達新台幣115.89億元，累積近一週，外資累積買超逾1180億元。

產業面部分，安聯投信台股團隊表示，中國放寬防疫政策將有利市場信心恢復，近期TV、手機與PC皆開始出現急單；但在終端需求上，美國12月零售銷售低於預期且連2個月下滑，仍需觀察電子產品受通膨及疫後移轉程度。

安聯投信台股團隊表示，今年通膨與升息趨緩，個股評價回升先於獲利復甦，市場樂觀期待下半年強勁復甦美元走弱、CPI增速減緩且失業率未攀升，經濟軟著陸機率提升。

安聯投信台股團隊分析，儘管近期市場信心明顯回溫，但考量近期反彈仍缺乏基本面的實際支撐，故仍需留意到4月，部分如重要電子供應鏈客戶7、8月訂單狀況，做為終端需求的重要檢視點，以免出現不如預期的市場波動。

此外，安聯投信台股團隊表示，下半年復甦力道是否能滿足市場的期待，還有缺乏獲利支撐的漲勢是否已提前透支下半年產業成長等，都需要留意。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，1月以來隨著外資等法人資金歸隊，加上美股整體投資氣氛好轉，帶動台股1月大漲7.98%，且兔年開紅盤後台股先是反映過年期間的美國就業市場良好，近期又有市場對於美國今年升息預期降低的利多，多頭漲勢熱度維持，吸引外資持續大舉回補。

孫傳恕表示，由於這波買盤主要聚焦去年遭大舉賣超、表現落後的電子類股，推升今年為止半導體指數強彈20.46%，漲幅居各類股之首，進而帶動三大指數中的電子指數漲幅高達14.59%，率先站回年線之上，遠優於同期金融指數的4.41%，以及傳產指數的4.23%。

孫傳恕分析，這波資金出現明顯轉向，主要是美元走緩，1月美元指數自12月CPI降幅再優於預期後，帶動資金回補包括台股在內的新興國家，而台股因為與美股、全球景氣具有高度連動，因此本波反彈走勢率先受惠。

孫傳恕認為，1月美國聯準會FOMC會議結果符合預期，且聯準會主席鮑爾釋出較為樂觀的態度，加權指數也順利站穩年線之上，類股間呈現健康輪動，有利這波多頭延續，但因短線漲幅不小，且美國超級財報週仍在進行，仍須留意漲多後的獲利賣壓。（編輯：林淑媛）1120205