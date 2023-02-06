電子航運弱勢 台股重挫209點收15392點

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（中央社記者張建中台北6日電）台股今天重挫209.84點，失守15400點關卡，收在15392.82點，跌破5日線約15455點。電子與航運類股指數表現疲弱，分別下挫1.84%及2.12%。

台股加權指數收在15392.82點，下挫209.84點，跌幅1.34%，成交值新台幣2022.01億元。

隨著台積電美國存託憑證（ADR）3日下挫逾2%，台積電今天股價走弱，收在526元，下跌16元，市值縮水4148億元，滑落至13.63兆元，影響大盤132點。

鴻海與大立光1月營收表現不同調，鴻海1月營收達6604億元，創同期新高，激勵股價重登100元大關之上，收在101.5元，上漲1.9元。大立光1月營收32.6億元，為2022年5月以來低點，股價收在2215元，下跌30元。

股王信驊及高價IC設計族群譜瑞-KY、世芯-KY、祥碩股價紛紛走跌，影響整體電子類股指數下挫1.84%。

學名藥廠美時與Unicycive Therapeutics, Inc.簽訂腎臟用藥Renazorb韓國獨家授權及開發協議，激勵股價強攻漲停，達273.5元。南光與和康生等股價同步走高，整體生技類股指數勁揚2.62%。

傳統產業股漲跌互見，觀光類股表現強勁，類股指數勁揚2.84%；玻璃、造紙及百貨類股表現相對疲弱，類股指數下跌逾1%，航運類股指數更下挫2.12%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股短線漲多拉回整理，企業財報與展望將是牽動後續動向的關鍵，是市場關注焦點。（編輯：楊蘭軒）1120206