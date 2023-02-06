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台股失守15400點 法人：聚焦企業財報展望

2023/2/6 19:48
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（中央社記者張建中台北6日電）台股今天在電子、航運類股同步回檔下，指數下跌209.84點，失守15400點關卡，收在15392.82點，成交值新台幣2022.01億元。法人表示，企業財報與營運展望仍是市場關注焦點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，在資金行情推升下，台股於春節過後隨著美股反彈而上揚；不過美股3日出現較大變化，財報不佳的企業股價開始回跌，道瓊與那斯達克指數震盪收低，台股今天出現拉回修正走勢。

分析師王兆立表示，觀察市場氛圍，投資人勇於搶反彈，深怕錯過這波行情。

簡伯儀說，台股今天跌破5日均線15455點支撐，短線上漲力道受阻，因指數來到相對高檔，不排除可能出現漲多拉回修正走勢。

簡伯儀表示，目前盤勢仍由多方掌控，而1月30日兔年開紅盤的跳空缺口是否回補，是台股多空的重要觀察指標。

王兆立說，產業基本面與展望仍存在風險，應追蹤留意；簡伯儀也表示，企業財報與展望將牽動台股後續動向，是市場關注焦點。（編輯：張良知）1120206

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